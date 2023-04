A Seleção Nacional feminina de andebol vai defrontar os Países Baixos, a República Checa e a Finlândia na qualificação para o Europeu de 2024, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira.

Portugal calhou no grupo três, que conta apenas com uma equipa que esteve no último Euro, em 2022: os Países Baixos.

A formação lusa, de resto, apurou-se apenas uma vez para a fase final do Campeonato da Europa da modalidade, em 2008. 16.º lugar foi a prestação conseguida.

Refira-se que os dois primeiros classificados de cada grupo conseguem o apuramento, assim como os quatro melhores terceiro colocados – este último ranking contabiliza apenas o número de pontos frente aos dois primeiros de cada grupo.

Este será o primeiro Campeonato da Europa com 24 seleções, que serão divididas em seis grupos de quatro.