Portugal defronta a Islândia a partir das 19h30 desta quinta-feira, para o primeiro jogo no Mundial de andebol, a contar para o grupo D.

A seleção nacional defronta os islandeses na Kristianstad Arena, em Kristianstad, na Suécia, com o selecionador Paulo Jorge Pereira na bancada, devido a um castigo que o impede de ir para o banco nos dois primeiros jogos.

O conjunto luso encontra a Islândia pela sexta vez nos últimos três anos. Em janeiro de 2020, perdeu no Europeu (25-28). Em janeiro de 2021, na qualificação para o Europeu 2022, venceu em casa por 26-24 e perdeu na Islândia por 32-23. No mesmo mês, para o Mundial 2021, Portugal venceu a Islândia por 25-23. Já no início de 2022, perdeu 24-28 no Europeu 2022.

Portugal inicia a sua quinta participação em Mundiais, depois de ter estado nas edições realizadas em 1997, 2001, 2003 e 2021. Tem como melhor resultado o 10.º lugar de 2021.

A Islândia tem como melhor resultado das suas 21 participações o quinto lugar de 1997.

A seleção lusa tem ainda como adversários, no grupo D, a Coreia do Sul treinada pelo ex-selecionador português Rolando Freitas e a Hungria, liderada pelo treinador do Benfica, o espanhol Chema Rodríguez.

