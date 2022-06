O Sporting ficou fora da lista de 16 equipas que vão participar na Liga dos Campeões 2022/23.

O campeão nacional FC Porto é o único representante português na principal prova europeia de clubes. Os leões apresentaram candidatura como um dos não-campeões nacionais, mas viram pelo segundo ano consecutivo um possível «wild card» recusado pela EHF, entidade que rege o andebol europeu.

Assim sendo, na próxima época os vice-campeões nacionais voltarão a participar na Liga Europeia, segunda competição continental mais importante, cuja última edição foi conquistada pelo Benfica.

