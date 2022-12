Ricardo Costa, treinador da equipa de andebol do Sporting, em declarações na zona mista, após a derrota com leões com o Granollers, num jogo em que chegou a estar a vencer por oito golos de diferença.

«O máximo culpado sou eu. Coloquei acima de tudo a gestão física de alguns jogadores. Isso prevaleceu em relação ao que podia ser o resultado. Vários jogadores não podiam jogar e na segunda parte caímos. Em termos de concentração e até um pouco da atitude. Mas para mim eram mais importantes outros aspetos do que conseguir uma vitória.

Não jogou o Kiko, o Ruesga, o Martim só jogou na primeira parte, o Nathan também não jogou nos últimos 15 minutos e. Jogámos nessa fase sem central, com o Francisco [Tavares] a lateral, o Leo Maciel não jogou… Mas saímos com boas sensações do que esperamos ser o início de uma competição para durar.

O Sporting tem de ganhar sempre, mas há aspetos que eu não sobreponho ao físico. Tínhamos perdido o André ontem [sábado, com uma lesão grave no joelho], o que foi um momento muito negro para nós. E não íamos sair daqui a perder mais atletas.»

[sobre a estreia do guarda-redes Andrè Kristensen]

«Estou contente com ele. Jogou os 60 minutos e ajudou a equipa até aos 45/50 minutos. Não foi por ele que não saímos daqui com o terceiro lugar.»

[sobre a ausência de Leo Maciel]

«Não pôde estar por motivos pessoais e foi dispensado.»