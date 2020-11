Declarações do futebolista da seleção de Andorra, o português Márcio Vieira, à RTP3, após a goleada sofrida ante Portugal (7-0), em jogo particular, no Estádio da Luz:

«Nós temos bastantes jogadores que não começaram a competição na liga de Andorra e em Espanha, nas terceira e segunda divisões está parado e isso nota-se. No final, quando entraram Cristiano, João Félix e outros, notámos essa falta de ritmo.»

«Jogar sem público não é a mesma coisa, tive oportunidade já de jogar grandes jogos em grandes estádios, bons ambientes e este jogo foi um bocadinho diferente. A nível pessoal, jogar contra Portugal para mim tem significado, o resultado é que não foi bom. Agora, é tentar apagar este jogo e pensar nos dois próximos, que temos na Liga das Nações.»

[Percurso de Márcio Vieira:] «Tudo começa porque os meus pais foram trabalhar para Andorra e vem daí, tenho dupla nacionalidade. Na altura, joguei no FC Marco, na segunda divisão, fui chamado e a partir daí já vão quase 100 jogos pela seleção de Andorra.»

[Jogo de Portugal com França:] «Acho que Portugal, neste momento, para mim, é das seleções em melhor estado de forma. Os jogadores, nas suas ligas, estão a destacar-se: Ronaldo, Félix, Diogo Jota. Acho que Portugal vai ser favorito, oxalá ganhe o jogo e fique em primeiro.»