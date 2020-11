Declarações do selecionador de Portugal, Fernando Santos, à RTP3, após a vitória por 7-0 ante Andorra, em jogo particular no Estádio da Luz:

«Dentro do que esperávamos, acho que foi um jogo interessante, obviamente que é uma equipa muito defensiva, era preciso paciência para circular a bola e encontrar espaços. A equipa encontrou, depois a ansiedade de fazer golos também se notou um bocadinho, mas foi bem conseguido.»

[Alterações na equipa:] «Nós tínhamos era de dar minutos a jogadores, o João Moutinho tem jogado pouco tempo, foi dos que mais jogou, tirando a linha defensiva. Depois, procurar também o caso do Danilo, para a posição dele na seleção, o William também precisa de ritmo. Tínhamos dois jogadores com mais tempo de jogo nas equipas, casos do Sérgio e do Renato. Procurámos, por um lado, equilíbrios físicos na equipa e, por outro, dar ritmo a alguns.»

[França:] «Temos tempo de falar da França, vamos ter tempo.»

[Se é possível ter Félix, Ronaldo, Bernardo e Jota em simultâneo:] «Só jogam três dos quatro, já disse isso, não vou é dizer quem vai jogar.»