A chegada de Jorge Jesus ao Flamengo abriu as portas do Brasil a outros treinadores como Augusto Inácio, Sá Pinto e Abel, mas já em 2012 houve um técnico português que esteve perto de ingressar no futebol canarinho: André Villas-Boas.

Em declarações ao Esporte Interativo, o atual timoneiro do Marselha revelou que esteve perto de um acordo com o São Paulo e explicou o que é que falhou.

«Era para ser o meu próximo passo após a saída do Chelsea. Tive um encontro com o Juvenal Juvêncio [presidente do clube] na casa do vice-presidente do São Paulo. Tínhamos um acordo, com uma imposição minha, para eu entrar para o Estadual. Começar com o Estadual porque havia uma série de mudanças que queria implementar e que não podiam acontecer durante o Brasileirão», começou por dizer.

«E foi por causa disso que falhou. O Emerson Leão estava muito pressionado pelos maus resultados, o Juvenal quis mudar e voltou a ligar-me, mas eu disse-lhe que não porque o acordo era para ser a partir do Estadual. Foi por causa disso que o acordo caiu, com muita pena minha. Sempre tive essa vontade de treinar no Brasil, mas como agora já me restam poucos anos de carreira não será possível», prosseguiu.

«O que eu queria era entrar em contacto com o vosso talento puro, ensinar o nosso conhecimento europeu. Tive muita pena que isso não tenha acontecido», disse ainda.

Refira-se que o Marselha de André Villas-Boas defronta esta noite o FC Porto, em jogo da Liga dos Campeões.