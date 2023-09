Owen Wijndal, defesa internacional neerlandês em 28 ocasiões, é reforço do Antuérpia por empréstimo do Ajax até ao final da época, anunciou o clube belga no seu site oficial.

O Antuérpia, recorde-se, é adversário do FC Porto nas Liga dos Campeões. O encontro na Bélgica joga-se a 25 de outubro, do do Dragão está agendado para o dia 7 de novembro.

Na época passada, Wijndal fez 28 jogos no lado esquerdo da defesa do Ajax: somou cinco assistências.