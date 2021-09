A FIFA reagiu esta segunda-feira à suspensão do Brasil-Argentina devido à intervenção das autoridades sanitárias brasileiras.

«A FIFA lamenta os acontecimentos que antecederam a suspensão do jogo entre o Brasil e a Argentina para a qualificação da CONMEBOL para o Mundial de 2022 que impediram milhões de adeptos de verem um jogo entre duas das mais importantes nações de futebol do mundo», começa por dizer a nota do organismo, acrescentando:

«Os primeiros relatórios oficiais do jogo foram enviados à FIFA. Estas informações serão analisadas pelos órgãos disciplinares competentes e será tomada uma decisão em tempo oportuno.»

Recorde-se que o encontro foi interrompido pouco depois do apito inicial após indicação dos vigilantes da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil.

Aos 5 minutos do jogo, um grupo de agentes da Anvisa e da Polícia Federal aproximou-se do delegado do jogo e o encontro foi paralisado.

Em causa está o facto de quatro jogadores da albiceleste - Emiliano Martínez (West Ham), Emiliano Buendia (Aston Villa), Giovani Lo Celso (Tottenham) e Cristian Romero (Tottenham) - terem omitido a passagem por Inglaterra na declaração do viajante assinada à chegada ao Brasil, que impõe quarentena de 14 dias a quem chegue ao país depois de ter estado no Reino Unido nas duas semanas anteriores.