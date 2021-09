Pouco depois da entrada de elementos da Anvisa e da Polícia Federal no relvado durante o Brasil-Argentina, Lionel Messi mostrou o seu descontentamento a um funcionário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil.



«Escuta-me. Estamos aqui há três dias e esperaram que começasse o jogo para dizerem que não podíamos jogar?», questionou o capitão da albiceste antes de dirigir ao túnel de acesso aos balneários.

Segundo as autoridades brasileiras, Emiliano Martínez, Buendia, Lo Celso e Romero não comunicaram, na resposta ao questionário, a passagem por Inglaterra, o que foi entendido com uma violação das normas sanitárias em vigor no Brasil. Apesar disso, cita a imprensa brasileira, receberam luz verde da parte da CONMEBOL e da CBF para poderem estar no jogo.

A lei brasileira determina quarentena obrigatória de 14 dias para estrangeiros que tenham estado no Reino Unido nos últimos 14 dias, o que sucedeu com os referidos jogadores que representam West Ham, Aston Villa e Tottenham.



O jogo para já está suspenso, indicou a FIFA.

Veja a irritação de Messi: