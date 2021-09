Três horas depois de o jogo contra o Brasil ter sido interrompido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (Anvisa) e pela Polícia Federal, a Argentina abandonou Neo Química Arena, antiga Arena Corinthians.



Segundo a imprensa argentina, a razão para a comitiva albiceleste ter demorado a sair do estádio está relacionada com a dúvida dos responsáveis da Federação daquele país quanto ao que iria acontecer a Emiliano Martínez, Buendia, Lo Celso e Romero. Lembre-se que as autoridades sanitárias do Brasil entenderam que os jogadores em questão não comunicaram, na resposta ao questionário, a passagem por Inglaterra, o que foi entendido com uma violação das normas sanitárias em vigor no Brasil.



O jogo foi entretanto suspenso pelo árbitro, informou a FIFA.



O momento da saída da Argentina do estádio: