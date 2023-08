O Al Ittihad comandado por Nuno Espírito Santo, campeão saudita em título, estreou-se esta segunda-feira, na nova edição do campeonato, com uma vitória no campo do Al Raed (3-0), num jogo que contou com arbitragem do português Luís Godinho.

Num onze com «estrelas» como Fabinho, N’Golo Kanté e Karim Benzema [e ainda com o português Jota no banco], a equipa de Nuno Espírito Santo assumiu desde logo as rédeas do jogo, encostando o adversário à sua área, mas depois sentiu tremendas dificuldades para criar oportunidades para visar a baliza o Al Raed. A melhor oportunidade do primeiro tempo foi do antigo avançado do Real Madrid, com um remate de fora da área, aos 26 minutos, que passou perto da trave.

O Al Raed passou praticamente toda a primeira parte a defender, mas, já perto do intervalo, chegou a comemorar um golo, num lance de bola parada. Na sequência de um livre da direita, Karim el Berkaoui entrou de rompante na área e marcou de cabeça, mas a bandeirola estava levantada e não valeu. O avançado estava claramente adiantado.

O Al Ittihad cresceu na segunda parte e Nuno Espírito Santo respirou de alívio quando, aos 58 minutos, Benzema saiu disparado pelo corredor central, numa transição rápida e abriu na esquerda para a entrada de Hamdallah. O internacional marroquino derivou para o interior da área, tirou dois adversários da frente a atirou a contar. Estava feito o mais difícil, até porque nos minutos seguintes, o Al ittihad marcou por mais duas vezes.

Numa altura em que o jogo ficou mais aberto, o brasileiro Igor Coronado, com um remate da quina da área, aumentou a vantage, dos visitantes aos 73 minutos. Mais seis minutos e novo golo do Al Itihad, na sequência de um pontapé de canto, com N’Golo Kanté a atirar uma bomba de fora da área. O guarda-redes do Al Raed ainda defendeu, mas já não conseguiu segurar a recarga de Igor Coronado que bisou no jogo.

Entre estes dois golos, Jota também foi chamado ao jogo, substituindo o brasileiro Romarinho. O Al Raed ainda teve uma boa oportunidade para reduzir a diferença, num pontapé do ex-portista Loum, mas a bola passou ao lado.

O Al Ittihad arranca, assim, a defesa do título, com uma vitória convicente, num campeonato em que, como já se sabe, vai contar com concorrência reforçada.