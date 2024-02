As explicações dos árbitros nos estádios sobre decisões tomadas em situação de intervenção de vídeoarbitragem vão estar disponíveis em mais dez jogos nos próximos dias, seis deles na II Liga e quatro na Liga feminina.

Na II Liga, já esta sexta-feira, a nova medida está disponível no Lank Vilaverdense-Santa Clara e no Mafra-Belenenses. No sábado, vai estar no União de Leiria-FC Porto B e no Penafiel-UD Oliveirense. No domingo, no Leixões-Nacional e, finalmente, na segunda-feira, no Tondela-Paços de Ferreira.

O mesmo vai verificar-se nos jogos da Liga feminina Sporting-Valadares Gaia (sábado), Sp. Braga-Racing Power (domingo), Damaiense-Clube de Albergaria (domingo) e no Benfica-Torreense (quarta-feira).

Esta explicação dada em tempo real, já utilizada em modalidades como o râguebi, já foi aplicada em oito jogos (três da Taça de Portugal feminina, três da Liga feminina e dois da II Liga), porém ainda sem registo de qualquer ocorrência enquadrada no âmbito de intervenção pública do árbitro.