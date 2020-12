A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol repudiou as declarações recentes de vários agentes a visar a atuação dos árbitros no futebol português.

«É neste ambiente de total irresponsabilidade e egoísmo, de pessoas que gritam quando se sentem prejudicadas e se calam quando são beneficiadas, que o futebol vive. O que só mostra que poucos estão realmente preocupados em contribuir para uma melhoria efetiva de toda a indústria», pode ler-se num comunicado emitido pela APAF.

O organismo representativo dos árbitros disse ainda ser «inaceitável» que o nome dos árbitros sejam postos constantemente em causa e entende que comportamentos como os que se têm verificado contribuem para a «descredibilização permanente» das competições, afasta os adeptos do futebol e aumenta as situações de tensão e violência não só no futebol como em toda a sociedade.

Na mesma nota, a APAF informa ter encaminhado para o Conselho de Disciplina as declarações proferidas após os jogos do fim de semana (não menciona quais) e remetido queixas para outros órgãos judiciais para que sejam apuradas responsabilidades. «Apelamos aos órgãos disciplinares uma resposta célere e veemente no sentido de banir, de uma vez por todas, este tipo de discursos no futebol em Portugal, repetido semana após semana, mudando apenas os protagonistas», remata o comunicado.