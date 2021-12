Depois da despedida emocionante do Racing Avellaneda, Lisandro López já tem um novo clube: o Club Atlético Sarmiento.

Em comunicado, o emblema argentino deu conta da chegada do experiente avançado de 38 anos, a partir do dia 1 de janeiro de 2022, e com um contrato válido por uma época.

Este era, de resto, um desejo de Lisandro, ele que deixou o Racing para estar mais perto da mãe e, por isso, queria jogar no Atlético Sarmiento.

Antigo jogador do FC Porto, Lisandro López conhece assim mais um clube na carreira, ele que já representou, além dos dragões e do Racing, o Lyon, o Al-Gharafa, o Internacional e o Atlanta United.