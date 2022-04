Sebastián Battaglia, treinador do Boca Juniors, dispensou Toto Salvio do próximo jogo com o Lanús, marcado para domingo, tendo em conta a situação complicada que vive o antigo jogador do Benfica, acusado pela ex-mulher, Magali Aravena, de tentativa de atropelamento.

A conferência de imprensa era para ser sobre o jogo com o Lanús, mas Salvio acabou por ser o tema principal. «Falámos com o Toto e seguramente que a sua cabeça não está no jogo deste fim de semana. Compreendemos. Estivemos a acompanhar o que se passou ontem. Está a passar por uma situação difícil e está sem cabeça para hoje estar a pensar no que tem de fazer, pelo que seguramente não vai estar no jogo», explicou o treinador.

Quanto ao futuro, Battaglia deixou tudo em aberto. «As pessoas do clube estão a tratar do assunto, vamos ver o que acontece», comentou.

Salvio passa por um momento difícil, mas que acabou por afetar todos os companheiros de equipa. «São momentos difíceis que temos de superar. Temos de nos focar no nosso trabalho e procurar fazer o melhor jogo possível no fim de semana», disse ainda o treinador dos bosteros.