Martín Demichelis, novo treinador do River Plate, endereçou um convite, em plena conferência de imprensa, a Nicolás Otamendi, para o experiente central acabar a carreira no clube de Buenos Aires na próxima época.

«Desejo-te que sejas campeão [do Mundo], sei que és do River, anda retirar-te aqui e todo o futebol argentino vai homenagear-te. Tem 34 anos, é um dos melhores centrais do Mundial, está a demonstrá-lo», destacou o treinador em relação ao defesa que, nesta altura, prepara-se para defrontar a Croácia nas meias-finais do Mundial 2022.

Otamendi, de 34 anos, termina contrato com o Benfica no próximo ano, em junho de 2023 e nunca escondeu a sua simpatia pelo River Plate, apesar de nunca lá ter jogado.

O defesa fez a formação no Vélez Sarsfield de onde saiu, em 2010, para assina pelo FC Porto. Depois de três épocas no Dragão, jogou sucessivamente no Valencia, Atlético Mineiro, Manchester City e, nas últimas três épocas, no Benfica.