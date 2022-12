As celebrações da Argentina, imediatamente após o apuramento para as meias-finais do Campeonato do Mundo, ficaram marcadas por provocações aos jogadores neerlandeses. Nas imagens é possível ver vários argentinos, entre eles Nico Otamendi, a fazerem gestos para os oponentes.



No final do encontro, o defesa do Benfica explicou o motivo da reação albiceleste após Lautaro confirmar a passagem às meias-finais do Mundial 2022.



«Celebrei na cara porque um jogador dos Países Baixos disse coisas aos jogadores que iam bater os penáltis. A foto foi retirada do contexto. Foi apenas a nossa resposta ao que eles fizeram», justificou, citado pela TyC Sports, publicação que exibe um vídeo de quatro neerlandeses a tentarem destabilizar Lautaro Martínez quando este se preparava para bater a grande penalidade decisiva.



Por último, Otamendi agradeceu a Emiliano Martínez pelas duas defesas no desempate por penáltis. «Felizmente temos o Dibu [Martínez]. Disse-lhe que era um animal e que o amava. É um animal e graças a ele estamos a desfrutar desta vitória.»



A Argentina vai, recorde-se, defrontar a Croácia nas meias-finais do Campeonato do Mundo.