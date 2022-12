Lionel Messi esteve ao ataque na flash interview após o triunfo da Argentina sobre os Países Baixos, arrancado nos penáltis, nos quartos de final do Mundial 2022.

Quando falava à TyC Sports, o argentino cruzou-se com Wout Weghorst, autor dos dois golos neerlandeses, e disparou: «Para onde estás a olhar, estúpido? Continua a andar, estúpido.»

Mas Messi também apontou baterias a Louis Van Gaal. O jogador do PSG já tinha confrontado o selecionador neerlandês após o apito final e, mesmo durante o jogo, até imitou o festejo de Juan Roman Riquelme, que quando foi futebolista do Barcelona teve problemas com o técnico.

Van Gaal tinha dito antes do jogo que sabia como travar Messi e que por vezes o 10 da albiceleste está pouco envolvido no jogo. Ora, esta sexta-feira, recebeu o troco.

«Sofremos demais injustamente. O Van Gaal vende a ideia de que joga bom futebol, mas meteu gente alta e começou a bater bolas», criticou.

Questionado sobre o adversário na meia-final, a Croácia, Messi antecipou um «jogo duríssimo».

«Jogou de igual para igual com o Brasil. Têm jogadores muito bons e já trabalham há muito tempo com o selecionador», rematou.