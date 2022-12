Os campeões do Mundo Enzo Fernández e Exequiel Palacios vão ser homenageados, na próxima segunda-feira, em San Martín, Buenos Aires.



Sob o lema «Recebemos os nossos campeões», a autarquia de San Martín organizou uma cerimónia de homenagem aos dois futebolistas, cerimónia essa que começará às 12h00 e que contará com a participação do grupo musical «La Mosca», banda que inspirou a célebre música de apoio à seleção argentina «Muchacos».



Enzo Fernández, jogador do Benfica, nasceu em San Martín, local onde ainda hoje vive a sua família. Por sua vez, Palacios nasceu em Tucumán, mas vivia em San Martín antes de se mudar para o Bayer Leverkusen.