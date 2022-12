O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graet, revelou esta quinta-feira que escreveu ao seu homólogo argentino, Claudio Tapia, na sequência da final do Mundial 2022, devido ao «comportamento antidesportivo» dos jogadores da seleção sul-americana, que se sagrou campeã no desempate por penáltis.

«Escrevi ao meu homólogo da Federação Argentina, acho que esses excessos foram anormais, no contexto de uma competição desportiva. Acho difícil de entender. Foram longe demais. E o comportamento de Mbappé foi exemplar», referiu o dirigente da FFF, em declarações ao jornal Ouest-France, em particular alusão às atitudes do guarda-redes da Argentina, Emiliano Martínez, após o encontro.

Após o encontro da final, os internacionais franceses Kolo Muani e Aurélien Tchouaméni desativaram os comentários na rede social Instagram, devido a comentários abusivos de utilizadores. A FFF apresentou uma queixa.

«Lançámos diferentes procedimentos. É muito chocante. São rapazes que deram o melhor de si para o sucesso da seleção. É importante que os apoiemos», sublinhou Le Graët.

Antes, nos quartos de final, os Países Baixos também se queixaram da atitude dos jogadores da Argentina, com comportamentos antidesportivos e anti fair-play na altura dos festejos do apuramento.