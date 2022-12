O futebolista argentino Lionel Messi deixou também uma dedicatória a Diego Armando Maradona pelo Mundial conquistado no último domingo, no Qatar, na final ante a França, lembrando a coragem que o compatriota deu a partir do «céu».

Numa mensagem através das redes sociais, que ditou uma nova reação de Messi à conquista do Mundial 2022, o futebolista do Paris Saint-Germain lembrou as «muitas alegrias e também algumas tristezas» desde que deu os primeiros toques na bola no Grandoli, há 30 anos, dedicando ainda o Mundial a «todos os que não conseguiram» a conquista em edições anteriores.

«De Grandoli até ao Mundial do Qatar passaram quase 30 anos. Foram cerca de três décadas em que a bola me deu muitas alegrias e também algumas tristezas. Tive sempre o sonho de ser campeão do Mundo e não queria deixar de tentar, sabendo que talvez nunca aconteces», pode ler-se, na parte inicial da mensagem.

«Esta taça que conseguimos é também de todos os que não a conseguiram nos Mundiais anteriores que jogámos, como no Brasil em 2014, em que todos mereciam pela forma como lutaram até à final, como trabalharam arduamente e como desejavam tanto como eu. E merecíamos, mesmo nessa final. Também é de Diego [ndr: Maradona], que nos encorajou desde o céu. E, claro, é de todo este grupo lindo que se formou e da equipa técnica e de toda a gente da seleção, que, no anonimato, trabalha dia e noite para que fosse mais fácil. Muitas vezes o fracasso é parte do caminho e da aprendizagem e, sem as deceções, é impossível que os êxitos cheguem», concluiu.