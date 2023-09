Declarações de Daniel Ramos, treinador do Arouca, na flash interview da Sport TV, após o empate no Dragão frente ao FC Porto:

«É sempre um ponto, mas quem está em vantagem perto do fim espera vencer. Estivemos perto de fazer aqui maior história. História já fizemos: nunca tínhamos conseguido pontuar no Dragão. Tivemos trabalho de equipa, demonstração de solidariedade, um plano estratégico. Tentámos jogar, atacar, criámos oportunidades. Sofremos, como é lógico, e perdemos no finalzinho. Ninguém nos tira uma prestação perto de ser heróica. Faltou que o jogo tivesse menos um bocadinho de tempo, se calhar já dava.»

«Tenho mais de 20 anos de treinador e nunca tinha jogado tanto tempo extra. 17 minutos acho que é recorde na I Liga. Depois, em cima disso, mais cinco minutos em cima dos 17, provoca descontentamento. Estamos ali a sofrer e queremos que o jogo termine no tempo certo, é claro que isso desagrada. São esses aspetos que nos tiram do sério.»

[Críticas de Opoku ao Arouca] «Conto com quem está a 100 por cento. Não foi o caso dele. Tem mais dois anos de contrato e precisa de os respeitar. Quem não quiser estar e acrescentar tem a porta aberta para sair.»