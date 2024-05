Daniel Sousa deixa o Arouca e vai orientar o Sporting Braga na próxima temporada. Ao fim de seis meses no cargo e depois de ter alcançado o sétimo lugar na Liga, o técnico deixou uma mensagem de despedida.

«Terminados estes extraordinários seis meses, não posso partir sem deixar uma mensagem pública de agradecimento. Em primeiro lugar, a quem em mim depositou a confiança para o difícil desafio de manter o clube na I Liga. E, mais do que isso, me deu a oportunidade, enquanto treinador, de me associar e contribuir para um projeto único, cuja dimensão, eventualmente, nem sempre permite fazer justiça à qualidade e profissionalismo das pessoas que integra», começou por dizer através de um comunicado.

O treinador português chegou ao clube arouquense em novembro de 2023, na 12.ª jornada, depois de Daniel Ramos abandonar o cargo, na altura em último lugar, com seis pontos. Até ao final da temporada, com o técnico de 39 anos no comando, o Arouca fez 25 jogos, registando 12 vitórias.

«O Arouca é um clube especial, também, na capacidade de construir as condições para que a equipa, sobretudo os seus futebolistas se foquem no essencial: o rendimento. E estas palavras são sobretudo para eles também, os jogadores, o primeiro foco de uma equipa técnica, a quem agradeço a disponibilidade e comprometimento permanente. De Arouca e deste futebolistas levo nada menos do que tudo. Obrigado!», referiu.

Por fim, Daniel Sousa agradeceu aos adeptos e às pessoas da Vila de Arouca, que o vão marcar «para sempre».