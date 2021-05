Tarantini, jogador do Rio Ave, em declarações à Sporttv no final da derrota por 2-0 em Vila do Conde frente ao Arouca, que condenou a equipa à descia à II Liga:

«É um momento muito difícil. Este grupo não esteve à altura do Rio Ave, porque descemos de divisão. É um ano difícil, de muitas dificuldades. Temos de pedir desculpa a todos os que gostam do Rio Ave, porque nós enquanto grupo não fomos capazes de dignificar este clube. Há muitas coisas que correram mal. Tivemos três treinadores. Isso vai ser falado. Mas a grande mensagem é que não fomos capazes de colocar este clube no lugar que ele merece e por isso, em nome do grupo, as minhas desculpas.»