O Arouca arrancar com os jogos de preparação para a nova temporada com «testes» frente ao Boavista e o Sporting de Braga B, a 18 e 19 de julho respetivamente, segundo anunciou esta terça-feira o emblema da Liga.

A completar o calendário da pré-temporada, o conjunto da Serra da Freita irá também bater-se com o Trofense e o Anadia (21 e 22 de julho), antes de fechar o ciclo de jogos particulares frente ao Moreirense, a 3 de agosto, com todas as partidas a serem disputadas à porta fechada, conforme explicou o clube em nota de imprensa.

O quinto classificado da última edição da Liga tem estágio marcado, entre 16 e 22 de julho, para o Luso, vila do distrito de Aveiro que tem sido habitual escolha dos arouquenses nos arranques de trabalhos.

Recordamos que o Arouca, sob o comando de Daniel Ramos, começa a época mais cedo, com a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa logo na fase inicial da temporada.

O clube já garantiu cinco reforços para a nova época: Pedro Santos e Tiago Esgaio (empréstimo), ambos ao Sp. Braga, Cristo González (ex-Udinese, Itália), Jason Remeseiro (ex-Alavés, Espanha) e Eboué Kouassi (ex-Genk, Bélgica).