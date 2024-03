No rescaldo da derrota na receção ao Sporting (0-3), na 25.ª jornada da Liga, Daniel Sousa lamentou as oportunidades desperdiçadas, ou travadas por Israel. Em todo o caso, o treinador do Arouca sublinhou o mérito dos seus jogadores.

«Contra equipas que lutam por outros objetivos, cada oportunidade é de ouro. Quando não se aproveita, pesa no resultado. Na primeira parte conseguimos jogar ao primeiro toque, virar o flanco e encarar o jogo de frente. O campo teve peso e difiucultou as receções, pelo que tivemos de jogar ao segundo toque», disse, em conferência de imprensa.

Questionado sobre os ajustes aplicados por Ruben Amorim ao intervalo, o timoneiro dos lobos admite que foram «relevantes» para o desenrolar da segunda parte, o que dificultou o controlo conquistado pelos anfitriões.

«Faltou eficácia, contra estas equipas devemos aproveitar melhor. Mas, a atitude da equipa foi excecional. Já tivemos jogos mais difíceis, nos quais procurávamos o conforto na tabela e precisávamos urgentemente de pontos. Agora é diferente», esclareceu Daniel Sousa, na tentativa de «aliviar» o peso do resultado.

O Arouca é sétimo, com 34 pontos, e na próxima jornada visita o Moreirense, sexto classificado. O médio David Simão falhará essa partida, uma vez que viu cartão amarelo diante do Sporting.