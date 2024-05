Daniel Sousa, treinador do Arouca, em conferência de imprensa, depois da pesada derrota consentida diante do Benfica (0-5r), no Estádio da Luz, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga:

[Este resultado é mais mérito do Benfica ou desmérito do Arouca?]

- Vou olhar mais para nós. Na primeira parte não conseguimos assentar o nosso jogo e a responsabilidade é minha porque não preparei este jogo como devia ter preparado no que diz respeito à parte estratégica. Concedemos algumas situações que não costumamos conceder. Saio com alguma tristeza com a expressão do resultado, porque esta equipa merecia outro resultado. Não pelo jogo em si, mas pelo que fizemos toda a época.

[O Arouca até entrou bem, o que faltou depois?]

- Acho que até aos 20 minutos de jogo, não conseguimos ter a bola como costumamos ter, mas, apesar de tudo, estávamos dentro do plano de jogo. O primeiro penálti [mão na bola de Robson Bambu] foi um bocado infeliz da nossa parte e, a partir daí, não conseguimos jogar com o nosso estilo de jogo.

[É uma grande frustração perder o sexto lugar da Liga nesta ponta final da época?]

- A frustração é mais porque não merecíamos esta derrota tão pesada. Não pelo jogo em si, mas pela época que fizemos. Não conseguimos impor as nossas ideias, a nossa personalidade, caso contrário, o resultado não seria tão pesado. O sexto lugar já era difícil de alcançarmos, bastava um empate ao Moreirense, portanto, não foi por aí.

[O Arouca procurou pressionar alto, mas foi vítima do jogo entre linhas do Benfica. Concorda?]

- Passou por aí um bocadinho, foi a minha responsabilidade. É isso que nos caracteriza, normalmente temos bastante sucesso na abordagem aos jogos, seja contra a equipa que for. Mas na posse de bola, falhámos muitos passes, demos muitos espaços entrelinhas. Estamos a falar do Benfica que tem uma grande qualidade individual e que consegue acelerar o jogo de uma forma bastante perigosa. Foi isso que aconteceu.