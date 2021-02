Formado no Sporting, Cédric Soares vai viver esta quinta-feira um dia especial, no jogo do «seu» Arsenal frente ao Benfica, da primeira mão dos 32 avos de final da Liga Europa.

Em entrevista à UEFA, o internacional português revelou isso mesmo, reconhecendo ainda que os encarnados são um adversário de grau de dificuldade elevado.

«Vai ser um jogo diferente, não é? Vai ser disputado fora dos estádios habituais, ou seja, em Lisboa e em Inglaterra. Mas tenho a certeza que vamos defrontar uma equipa forte do Benfica. Temos consciência da qualidade que o Benfica possui. Vamos preparar-nos o melhor que pudermos para que possamos conquistar a vitória», começou por dizer.

«Os jogos frente ao Benfica sempre foram grandes jogos. Ao longo da minha formação [no Sporting] vivi essa rivalidade, tal como pelos seniores. Lembro-me de alguns jogos, houve um em Alvalade em que marcou de cabeça [em 2013]. Foi um jogo especial durante o período em que Leonardo Jardim era o treinador. Todos os jogos com o Benfica acabam por ser bastante competitivos, são sempre muito disputados. É um dérbi!», acrescentou.

Apesar de já não estar no Sporting, Cédric reforça que a partida será especial: «É sempre especial jogar contra um clube português. Sou português, então estou muito familiarizado com as equipas e acompanho-as de perto. Vejo o campeonato português, é sempre especial quando jogamos contra uma equipa portuguesa. Neste caso, estamos a falar do Benfica. É uma equipa difícil, há sempre este sentimento, esta rivalidade a empurrar-nos para a vitória, o que é normal. Será, claro, um jogo especial.»

O lateral-direito dos gunners assume o objetivo de vencer a Liga Europa, uma competição que tem ganho prestígio a cada ano.

«Acho que o prestígio da Europa League aumenta a cada ano. É uma competição muito interessante. Tive a honra de participar algumas vezes. Não tenho dúvidas de que tanto o Arsenal como o Benfica levam muito a sério esta competição. Estamos cientes do que temos de fazer para que isso aconteça: vencer os nossos jogos. Essa é a nossa mentalidade e é assim que abordamos esta competição», atirou.

Campeão da Europa em 2016, Cédric não esconde que continua a trabalhar para regressar à Seleção Nacional, ele que não tem feito parte das últimas convocatórias de Fernando Santos.

«Trabalho muito no meu clube, estou sempre focado no meu trabalho diário, porque esse trabalho foi o que permitiu jogar muitas vezes pela seleção nacional nestes últimos anos e fazer parte do grupo de jogadores que venceu o Euro 2016. É essa a minha forma de estar, trabalhar muito em cada jogo pelo meu clube, pois isso vai deixar-me mais perto de fazer parte daquele grupo especial, e é muito especial estar na seleção portuguesa. Tudo isso me motiva muito para continuar a trabalhar, Não me cabe a mim decidir se vou ser chamado, mas estarei sempre disponível.

Benfica e Arsenal defrontam-se esta quinta-feira, em Roma, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Uma semana depois disputa-se a segunda mão da eliminatória, na Grécia.