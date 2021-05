Paulo Fonseca prepara a saída da AS Roma no final da temporada, abrindo caminho para José Mourinho. Esta quinta-feira, após o adeus à Liga Europa (apesar do triunfo frente ao Man. United por 3-2), o treinador português voltou a abordar o tema.



«Conheço bem o Mourinho, somos ambos portugueses. Ele foi muito correto comigo nesta situação e já falámos, mas acho sinceramente que o Mourinho não precisa dos meus conselhos», frisou Fonseca, acrescentando: «Foi um grande prazer para mim treinar a AS Roma. Foi uma experiência muito difícil mas extremamente gratificante.»



O técnico garante que nunca equacionou apresentar o pedido de demissão. «Não, eu não sou de desistir. É o caminho mais fácil, deixar para trás a pressão e ir-me embora, mas nunca considerei isso», frisou.



O que se segue na carreira de Paulo Fonseca? Continuar na Serie A? «Não sei, honestamente. Gosto bastante de estar em Itália, adoro o futebol italiano, mas tudo depende das oportunidades. Vamos ver», concluiu o treinador português.