A SAD do Sporting comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que foram aprovadas em Assembleia Geral as contas relativas ao exercício findo a 30 de junho de 2021.

O documento referente ao período entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021, que apresentava um resultado líquido negativo de 32,96 milhões de euros, foi aprovado por maioria, com 627.716 votos a favor, 273 contra e 22 abstenções.

A reunião magna da SAD verde e branca aprovou ainda, com 627.805 votos a favor e 206 contra, a autorização para a administração avançar com «uma ou mais emissões obrigacionistas, até ao montante máximo de 50 mil euros», até 30 de setembro de 2022.

Outros dois pontos da ordem de trabalhos também foram aprovados por larga maioria, casos da proposta de aplicação dos resultados e do voto de confiança à administração da sociedade, tendo as propostas referentes à remuneração dos titulares dos órgãos sociais sido aprovadas, mas com maior oposição.

Em causa estava a atribuição de prémios ao presidente da SAD do Sporting, Frederico Varandas e aos outros elementos do conselho de administração, em resultado do desempenho desportivo e financeiro da temporada 2020/21, ano em que a equipa de futebol se sagrou campeã nacional. Esta proposta de foi aprovada, com 427.696 votos a favor, 200.314 contra e uma abstenção.

O mesmo resultados tiveram as votações sobre as remunerações da época passada (427.711 votos favoráveis, 200.295 contra e cinco abstenções) e a política de remunerações para 2021/22 (427.717 a favor, 200.292 contra e uma abstenção), as quais se mantêem inalteradas, de resto.

Comunicado do Sporting na íntegra:

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto na alínea g) do nº 2 do artigo 249º do Código dos Valores Mobiliários, informar que a Assembleia Geral da Sociedade de 6 de Outubro de 2021 tomou as seguintes deliberações:

1. Aprovação do Relatório e das Contas relativos ao exercício findo em 30 de Junho de 2021:

A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade no âmbito do ponto 1 da ordem do dia, foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627.716 votos a favor, 273 votos contra e 22 abstenções;

2. Aprovação da proposta de aplicação de resultados relativa ao exercício findo em 30 de Junho de 2021:

A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade no âmbito do ponto 2 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627.718 votos a favor, 171 votos contra e 122 abstenções;

3. Apreciação geral da Administração da Sociedade, de cada um dos seus membros, do Conselho Fiscal e da Sociedade de Revisores de Oficiais de Contas:

A proposta apresentada pelo acionista Sporting Clube de Portugal no âmbito do ponto 3 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627.713 votos a favor, 278 votos contra e 20 abstenções;

4. Apreciar e aprovar a proposta de remuneração variável a atribuir aos membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade relativa ao exercício de 2020/2021.

A proposta apresentada pela Comissão de Acionistas no âmbito do ponto 4 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 427.696 votos a favor, 200.314 votos contra e 1 abstenção;

5. Apreciar, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 245º-C do Código dos Valores Mobiliários, o relatório sobre remunerações elaborado pelo Conselho de Administração, respeitante ao exercício 2020/2021.

A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade no âmbito do ponto 5 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 427.711 votos a favor, 200.295 votos contra e 5 abstenções;

6. Apreciar e aprovar a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada para o exercício de 2021/2022.

A proposta apresentada pela Comissão de Accionistas no âmbito do ponto 6 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 427.717 votos a favor, 200.293 votos contra e 1 abstenção;

7. Deliberar sobre a autorização a conceder ao Conselho de Administração, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 8º dos Estatutos, para uma ou mais emissões obrigacionistas, até ao montante máximo global de € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros), a realizar mediante ofertas públicas de subscrição de obrigações ordinárias, com uma maturidade não superior a 4 anos e com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), emissões essas a terem lugar até ao dia 30 de Setembro de 2022.

A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade no âmbito do ponto 7 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627.805 votos a favor, 206 votos contra e 0 abstenções.»