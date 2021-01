Os homens saídos do banco de suplentes nos jogos do Sporting já contribuíram diretamente, com golo ou assistência, em 12 dos 42 golos apontados na época 2020/2021, o que representa mais de um quarto (28,57 por cento) de colaboração em golos da equipa de Ruben Amorim.

Se é verdade que a melhor série em que tal aconteceu foi entre o sétimo e o décimo jogo oficial da época - total de quatro jogos - os últimos quatro duelos mostraram frequência significativa, com golo ou assistência saída do banco em três.

No passado sábado, no 17.º jogo oficial da época, Matheus Nunes saiu do banco para fazer o 2-0 final ante o Sp. Braga. Antes, ao 15.º jogo, Sporar saltou do banco para marcar o penálti da vitória ante o Farense. Ao 14.º jogo, decisões a partir do banco no 2-0 ao Mafra, para a Taça da Liga: dali saiu Nuno Mendes para assistir Sporar no 1-0 e Tabata, recém-entrado, a marcar o último golo.

Esta contribuição começou no clássico ante o FC Porto da quarta jornada da I Liga, ao quinto jogo oficial de 2020/2021: Luciano Vietto, suplente utilizado, marcou o golo do empate final a duas bolas.

Como referido, a melhor série é ainda de quatro jogos e foi da vitória ante o Gil Vicente no campeonato à goleada ao Sacavenense na Taça de Portugal, passando pelos dois 4-0 ante Tondela e V. Guimarães. Frente à equipa de Barcelos, Sporar e Tiago Tomás, que entraram na segunda parte, iniciaram a reviravolta com um golo cada ante a equipa de Barcelos, sendo que Daniel Bragança, saído do banco, fez a assistência para TT. Contra o Tondela, Nuno Santos entrou e assistiu Pedro Porro para um golo. Em Guimarães, um golo fabricado 100 por cento do banco: Matheus Nunes assistiu Jovane Cabral. No Jamor, ante o Sacavenense, Pedro Marques foi aposta saída do banco e bisou, tendo Tabata entrado e assistido para um golo de Gonçalo Inácio.