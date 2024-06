Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, garantiu esta terça-feira que não há qualquer desenvolvimento em relação ao futuro de João Félix, adiantando que a situação do internacional português continua a ser a mesma de «há quinze dias ou de há três meses», isto é, está emprestado ao Barcelona que ainda não avançou com uma proposta de compra a título definitivo.

«A situação é exatamente a mesma de há quinze dias ou de há três meses. É um jogador do Atlético Madrid que está cedido ao Barcelona. Não sabemos qual vai ser a resposta do Barcelona e, quando a soubermos, tomaremos as decisões que teremos de tomar», destacou o dirigente à margem da apresentação oficial da IV edição da MadCup, no Estádio Metropolitano.

Menos dúvidas em relação à situação de Álvaro Morata, atual capitão da seleção espanhola que tem estado em particular destaque no Euro 2024. «Acho que o assunto de Álvaro Morata não é nenhum problema. É um magnífico jogador, é o 9 da seleção espanhola e é jogador da nossa equipa e penso que continuará a ser jogador do Atlético Madrid», referiu ainda.