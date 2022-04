João Félix confirmou que já não poderá voltar a jogar mais nesta temporada.

«Infelizmente, as notícias não são as que eu esperava e é com profunda tristeza que me vejo impossibilitado de ajudar a minha equipa no que falta jogar nesta temporada. Agora só posso apoiar o Atleti de fora e trabalhar duro na minha recuperação para voltar mais forte», escreveu o avançado português numa publicação no Instagram.

Félix saiu lesionado ao intervalo na partida deste domingo diante do Espanhol de Barcelona e a transmissão televisiva captou o jogador a fazer gelo na coxa já no banco de suplentes.

Esta segunda-feira, o Atlético de Madrid informou que o jogador sofreu uma lesão no músculo isquiotibial da coxa esquerda, tal como o colega Thomas Lemar.

Os colchoneros têm ainda mais seis jogos para disputar até ao final da época, todos para a La Liga, e entre os quais um dérbi com o Real Madrid.

[Imagens vídeo Eleven Sports]