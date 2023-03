O português Abdel Larrinaga foi hoje eliminado nas meias-finais dos 60 metros barreiras dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, terminando a competição no 13.º lugar.

«Senti-me bem, estava confiante e seguro que ia conseguir, mas bati numa barreira e fiquei sem tempo para recuperar. Foi mais uma meia-final e, agora, é trabalhar porque há muito caminho para percorrer», afirmou o barreirista do Sporting.

Abdel Larrinaga terminou a segunda série das semifinais no sétimo lugar, em 7,81 segundos, aquém do seu recorde pessoal (7,67) e da melhor marca do ano (7,73). Apuravam-se para a final os quatro primeiros de cada eliminatória.

«Acho que se não tivesse batido na barreira podia lutar pela presença na final, tinha uma boa referência, do francês [Just Kwaou-Mathey, que fez 7,61], mas também tenho alguma inexperiência nestes palcos. Eu, onde quer que seja, vou a ‘matar’, mas aqui ganha-se se corrermos bem… Fico um pouco triste, mas dei o máximo», lamentou.