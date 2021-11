Portugal sagrou-se no domingo campeão europeu e mundial de meia maratona para deficientes intelectuais, à frente da Itália e da Espanha.

De acordo com a Federação Portuguesa de Atletismo, Cristiano Pereira (Casa do Povo de Mangualde) foi o vencedor individual da dupla competição, com um tempo de 1:09.46 horas, uma vez que o Mundial, previsto para São Paulo, foi cancelado devido à pandemia de covid-19.

Os atletas Estêvão Janeiro (Beja Atlético Clube), Paulo Benevente (Associação Jorge Pina) e João Monteiro (Penta Clube da Covilhã) foram os outros portugueses que ajudaram à conquista dos títulos coletivos.