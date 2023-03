A Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) e a Associação de Atletas de Atletismo (AAA) emitiram um comunicado conjunto a pedir aos campeões olímpicos Nélson Évora e Pedro Pichardo que coloquem o desporto acima das razões pessoais e resolvam o diferendo que têm.

«Fazemos um direto apelo aos atletas Pedro Pablo Pichardo e Nelson Évora para que ponham acima das razões que lhes assistem o desporto nacional, a sua acrescida responsabilidade perante uma nação que os acolheu sem condições e sem restrições, e o seu dever e valores que ambos carregam, do respeito excelência e amizade, para sanar de uma forma pacífica e civilizada este conflito», lê-se na nota citada pela Lusa.

As associações dizem não se rever nas situações «em que atletas decidem argumentar na praça pública as suas divergências, não salvaguardando o necessário decoro e a própria responsabilidade inerente a dois desportistas de eleição, e, ainda por cima, com a responsabilidade acrescida de carregarem nos ombros medalhas de ouro de uma nação».

«Seguramente, teremos todos a perder, principalmente os atletas, os dirigentes o desporto nacional e toda a sociedade civil, já que estes episódios são reflexo em última análise de uma crise societária de valores e ausência de uma forte cultura desportiva», acrescenta o documento.

O presidente da AAOP, Luís Alves Monteiro, e o líder da AAA, André Pereira, oferecem-se «para sanar o conflito, intervindo junto das partes».