Esta terça-feira, Pedro Pichardo, atleta português, sagrou-se vice-campeão da Europa de triplo salto, nos Europeus de Atletismo de Roma, e bateu o recorde nacional e dos Europeus, ao saltar cerca de 18,04 metros.

Apesar de já ter alcançado 18,08, em 2015, dois anos antes de se naturalizar português, o atleta conseguiu agora a segunda melhor marca da carreira e a melhor por Portugal. O recorde nacional em vigor era de 17,58 metros, do próprio Pichardo, na final olímpica de 2021.

Em primeiro lugar até ao último salto, Pichardo viu o ouro fugir no salto final de Jordan Díaz, espanhol que chegou aos 18,18 metros e bateu o recorde de Espanha e dos campeonatos.

O português Tiago Pereira ficou em quarto lugar, com 17,08, depois de perder o pódio no último salto. Thomas Gogois ficou em terceiro, com com 17,38.