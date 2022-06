A morte de um passageiro a bordo de um avião da TAP obrigou o aparelho a interromper a viagem para o Brasil e regressar a Portugal.

O voo TP81 partiu do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e, posteriormente, confirmada pela TVI/CNN Portugal junto da companhia aérea portuguesa, mas ainda não conhecidos os motivos da morte do passageiro.

O avião descolou às 12h40 da cidade invicta e deveria aterrar em território brasileiro às 19h20, mas foi obrigado a retornar devido ao incidente, tendo voltado a aterrar no Porto às 14h19. O Airbus 330 esteve pouco mais de hora e meia no ar.

Resta agora a luz verde das autoridades portugueses para que o voo para São Paulo seja retomado, não havendo ainda qualquer previsão para que tal aconteça.