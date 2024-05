O treinador do AVS, Jorge Costa, afirmou esta quinta-feira que a equipa «está muito próxima de algo que era impensável no início e não há maior motivação do que essa», referindo-se ao play-off de subida à Liga que vai disputar com o Portimonense.

O técnico defendeu que os jogadores «têm 180 minutos para mudarem as suas vidas», mas lembrou que será preciso ter «controlo emocionante» para bater o adversário do escalão acima.

«Ninguém nos ofereceu nada, estamos cá por mérito próprio, e vamos ter de ser eficazes, competitivos e ter uma pontinha de sorte, esperando algo diferente, porque não estamos a ser brilhantes», começou por dizer, citado pela Lusa.

«O Portimonense tem uma belíssima equipa, individual e coletivamente com grandes valores e muito bem orientada», acrescentou.

Já Bernardo Martins acredita que «o querer e a ambição» podem definir o resultado do play-off: «É importante dizer que merecemos estar aqui e são apenas dois jogos. Temos de nos manter fiéis à nossa identidade, pois só dessa forma podemos atingir os nossos objetivos.»

«Foi uma época sensacional e a motivação é a dobrar por esta oportunidade. O Portimonense tem um histórico grande na I Liga, vamos respeitar, mas o play-off vai ser um jogo mental e, quem estiver mais atento aos detalhes, vai comemorar», disse, por sua vez, Simão Bertelli.

O AVS joga em casa do Portimonense no sábado, às 19h45, no primeiro jogo do play-off de acesso à Liga.