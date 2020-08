Arturo Vidal estará de saída do Barcelona por não entar nos planos de Ronald Koeman e não poupa críticas à forma como o clube catalão tem sido gerido nos últimos tempos.

«Uma equipa que eu penso que é a melhor do Mundo não pode ser feita de 13 jogadores profissionais e miúdos. Não porque os jovens não mereçam estar aqui, mas sim porque esta equipa tem de estar a competir com quem é melhor e os melhores têm de jogar», afirmou o chileno em entrevista ao canal do Youtuber Daniel Habif.

«Todas as equipas têm 23 jogadores para lutar pela posição, crescer e melhorar a cada dia, mas quando eles não avançam, se pensas que com o teu ADN podes ganhar sempre, estás muito enganado. Temos jogadores muito bons, temos o Messi que é o número um e é um extraterrestre, mas ele precisa de ajuda, precisa de jogadores que melhorem a equipa e deem melhores resultados», frisou.

Vidal falou ainda sobre a goleada sofrida com o Bayern Munique (8-2) nos quartos de final da Liga dos Campeões. «Foi muito doloroso não estar na final e a forma como tudo se passou. Antes do jogo, tinha muita fé, mas, mesmo que queiramos ocultar coisas, a equipa não estava muito bem nos últimos tempos.»