O Barcelona anunciou esta sexta-feira a contratação de Pablo Torre ao Racing de Santander.

Em comunicado, o clube catalão informou que chegou a acordo com o emblema da terceira divisão espanhola para a transferência do jovem de 18 anos por cinco milhões de euros, mais variáveis futuras que podem superar os 20 milhões de euros.

Torre ficará no Racing até ao final da presente temporada e assinará depois um contrato até junho de 2026, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Numa primeira fase, representará o Barça B.

Pablo Torre fez a formação no Racing Santander e foi lá que iniciou a carreira profissional, na temporada passada.

