Xavi Hernández foi expulso por dois jogos na sequência da expulsão frente ao Atlético de Madrid, na última jornada da La Liga.

O técnico do Barcelona viu o cartão vermelho após protestar uma falta sobre Lewandowski. «Realizar observações de carácter técnico a uma das minhas decisões, a gritar, realizando gestos de desconsideração», lê-se, no relatório do árbitro.

Assim, Xavi vai falhar os jogos diante de Las Palmas e Cádiz e regressa na jornada 32, no clássico ante o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Além da suspensão, refira-se, Xavi foi ainda multado em 600 euros, ao passo que o Barça em 700 euros.