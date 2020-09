Luka Modric afirmou que a saída de Messi de Espanha seria prejudicial para o prestígio da Liga, mas também uma oportunidade para outros jogadores.

«Seria uma perda enorme, tal como foi quando Ronaldo saiu, mas não podemos pensar no passado. É futebol e é assim», disse o jogador do Real Madrid em declarações à AFP.

«Se acontecer será uma enorme perda de prestígio para a Liga, mas será preciso ir em frente e outros jogadores vão ser estrelas. Quando Ronaldo saiu, foi a mesma coisa e a vida no Real Madrid prosseguiu sem ele e será o mesmo com o Barcelona e a Liga», frisou o médio croata do Real Madrid.