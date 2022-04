O jornal espanhol El Confidencial divulgou esta segunda-feira áudios de conversas entre Gerard Piqué, futebolista do Barcelona e dono da empresa Kosmos Global Holding, com Luis Rubiales, o presidente da federação espanhola, em que estes negoceiam os moldes financeiros da realização da Supertaça de Espanha na Arábia Saudita.

O acordo realizado com a empresa saudita Seta, diz este jornal, garantiu um encaixe de 40 milhões de euros por cada edição, dos quais a empresa detida pelo central arrecada quatro milhões. Uma vez que ficou estabelecido que a Supertaça espanhola iria realizar-se durante seis anos naquele país, a Kosmos vai encaixar um total de 24 milhões.

Em Espanha, a imprensa aponta a um possível conflito de interesses, isto porque Piqué é jogador do Barcelona, que participou na edição disputada na Arábia Saudita em janeiro último ao serviço dos catalães e estabeleceu negociações empresariais com o presidente do organismo que organiza a prova.

«Rubi, se é um problema de dinheiro, se eles [o Real Madrid] por 8 iriam, então paga-se 8 [milhões] ao Real Madrid e 8 ao Barcelona. Aos outros paga-se 1 ou 2... São 19, a federação ainda fica com 6. Entre ficar com seis ou com nada... Apertamos a Arábia Saudita, dizemos que o Real Madrid não aceita ir e sacamos mais», diz Piqué num dos áudios revelados.

A Federação Espanhola, embora tenha ajudado a cobrar a comissão, não pagou diretamente à empresa de Piqué, o que pode beneficiar quer a instituição quer o jogador.

O futebolista anunciou no Twitter que vai dar explicações após o Barcelona-Cádiz, que se joga esta segunda-feira.

«Aproximadamente às 23h30 [22h30 em Portugal], após o jogo, entrarei ao vivo no meu canal da Twitch para falar sobre os áudios que vieram a público hoje sobre a Supertaça de Espanha», escreveu.

Alguns dos áudios divulgados: