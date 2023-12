Um dos destaques da vitória do Barcelona frente ao Atlético Madrid (1-0), este domingo, foi a prestação do guarda-redes Iñaki Peña, que ao substituir o lesionado Ter Stegen, decidiu vestir o fato de herói e fez diversas defesas importantes, garantindo a vitória para o coletivo catalão.

No final do jogo, já no balneário, teve direito a um aplauso caloroso por parte dos companheiros de equipa. O momento foi publicado pelo Barcelona, nas redes sociais, agradecendo a Iñaki pelo «trabalho incrível» que fez.

O guardião espanhol, habitual suplente do Ter Stegen, esta época já realizou três jogos, estando a aproveitar a oportunidade para mostrar a sua qualidade.

O Barcelona, refira-se, venceu o Atlético com um golo do português João Félix.