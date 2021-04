O Barcelona venceu este sábado a Taça do Rei de Espanha, numa altura em que ainda é incerto o futuro de Messi. O presidente Joan Laporta tem-se mostrado confiante de que o argentino vai continuar a vestir a camisola blaugrana e uma imagem dos festejos deste sábado tem dado que falar.

Laporta foi ao balneário comemorar a conquista com os jogadores e, quando abraçou Messi, disse-lhe algo que fez o argentino sorrir. Teria a ver com a renovação? Veja as imagens no vídeo associado.