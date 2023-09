João Félix leva três golos e uma assistência em três jogos, João Cancelo também já fez o gosto ao pé no mesmo número de encontros.

A vida dos dois internacionais portugueses em Barcelona começou da melhor maneira, e o clube já faz contas para contar com eles por mais do que um ano.

Segundo escreve o Mundo Deportivo esta sexta-feira, o Barça já começou a tentar perceber quanto podem custar as contratações em definitivo do avançado que tem contrato com o Atlético de Madrid até 2029 (e uma cláusula de rescisão de 850 milhões de euros) e do lateral-direito que está ligado ao Manchester City até 2027.

Ora, no caso de Félix, o caso afigura-se mais complicado: o Atlético investiu cerca de 120 milhões de euros em 2019 para o contratar ao Benfica, e apesar de Simeone não contar com o atleta, os colchoneros querem recuperar parte do investimento. Por isso, é expectável que peçam um valor a rondar os 80 milhões de euros para vender o jovem luso em definitivo.

Um valor que é quase proibitivo aos dias de hoje para o Barça, há vários anos a passar por dificuldades financeiros.

A situação de Cancelo, explica o Mundo Deportivo, é mais simples: o defesa formado no Benfica, além de não contar para Pep Guardiola, já está a caminho dos 30 anos. Por isso, é expectável que os citizens aceitem um negócio a rondar os 25 milhões de euros.

Para já, no entanto, o empréstimo dos dois ainda vai no início. Só mais para a frente, e consoante o rendimento da dupla, é que o Barcelona tomará uma decisão.