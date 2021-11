Xavi Hernández não poupou elogios ao Benfica e, particularmente, a Jorge Jesus, falando numa «equipa com alma» e num «grande treinador», mas está convencido que o Barcelona vai aproveitar a oportunidade de garantir, já esta terça-feira, a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

«O Benfica é uma grande equipa. Admiro muito e respeito muito Jorge Jesus. É um grande treinador. Vamos encontrar uma equipa com alma, com centrais de grande nível, jogadores muito fortes na frente, médio com muito talento…vai ser difícil. Vamos planear o jogo para ganhar, para sermos os protagonistas com bola, mas sabendo que haverá momentos em que vamos ter de sofrer. Vamos competir», destacou o novo treinador do Barcelona em conferência de imprensa.

Jorge Jesus disse que o jogo seria uma «final» para as duas equipas, Xavi concorda. «Vou ser sincero: perdemos com o Bayern e com o Benfica. O cenário é fácil, temos de ganhar apenas um dos jogos que nos faltam. Eu prefiro pensar positivo e acreditar que vamos ganhar os três pontos fazendo um bom jogo. Se for outro resultado, depois analisaremos», referiu.

A verdade é que o Barça tem marcado poucos golos. «Gostaria que a equipa fizesse um grande jogo e marcasse muitos golos, mas não estamos em condições de prometer nada. Ficamo-nos pelo como. Ganhar será uma consequência de jogar bem. É importante criar oportunidades e sermos mais eficazes. Tudo o que seja ganhar amanhã será bem-vindo», comentou.

Este será apenas o segundo jogo de Xavi pelo Barcelona, mas será também o mais importante na sua curta carreira. «O mais importante é o próximo. Na quarta-feira vamos dizer que o jogo mais transcendente é o de sábado. O Barça tem de competir a cada três dias. Eu vejo isso como uma oportunidade, não como pressão acrescida. O futebol dá-te sempre oportunidades. Somos o Barça e vamos lutar pela vitória. Encantam-me os objetivos», destacou.

O treinador voltou a passar uma imagem de otimismo e ambição, como já tinha feito antes do jogo com o Espanhol. «Visualizo uma vitória. Para que é que haveria de pensar no contrário? A equipa tem de perceber que amanhã tem uma oportunidade. Sou muito positivo. Se acontecer o contrário, depois vamos preparar-nos para um cenário negativo. Temos uma possibilidade? Pois, vamos lutar por ela», acrescentou.

Quanto ao ambiente no Camp Nou, Xavi confessou que ficou emocionado com o apoio à equipa na estreia frente ao Espanhol e espera nova onda blaugrenat esta terça-feira. «O ambiente que senti no passado sábado nunca o tinha sentido em toda a minha vida. Foi espetacular. Amanhã precisamos dos adeptos. Eles fazem parte de tudo isto. No sábado fiquei alucinado. O ambiente no Barça tem de nos deixar com pele de galinha», referiu.

Jorge Jesus também falou sobre o sistema tático do Barcelona, referindo que não esperava grandes mudanças. «A ideia e o modelo de jogo são independentes do sistema. Se tiveres a bola tens mais possibilidades de ganhar. Temos de ter mentalidade positiva, criar ocasiões de golo e ser valentes. Assim, vamos ter mais opções», comentou ainda.