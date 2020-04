Há cerca de uma semana, os jogadores do Barcelona aceitaram baixar 70% do salário para ajudar o clube a combater a Covid-19, ainda assim, a situação ficou marcada pelos recados internos que Lionel Messi deixou após alcançarem o acordo com a direção.

Luis Suárez, uma das grandes figuras da equipa catalã, veio a público e explicou o porquê da oficialização da redução dos ordenados ter demorado algum tempo.

«O acordo demorou devido ao ajuste dos números. Não é fácil ajustar o número de 22 ou 23 jogadores. Por isso demorou, para procurar as melhores soluções e para que fosse o mais rápido possível», referiu em entrevista ao Mundo Deportivo.

O avançado uruguaio garantiu ainda que o plantel sempre mostrou intenções em reduzir os salários. «Existia um mau-estar entre todos porque disseram coisas que não eram verdade, disseram que os jogadores não queriam baixar tanto o salário, que alguns não estavam de acordo. Isso magoa», garantiu.

«O que está claro é que a predisposição de todos os jogadores em ajudar o clube foi máxima. Pressões? Não sentimos nenhuma, pelo contrário, sentíamos que estávamos a fazer as coisas bem», referiu Suarez, que se encontra a recuperar de uma grave lesão no joelho.